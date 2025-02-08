السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

18 فبراير نظر استئناف موظف بشركة ألبان على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة دهس طالبين

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

حددت محكمة مستأنف جنح كرداسة جلسة 18 فبراير 2025 المقبل لنظر استئناف عضو مجلس إدارة في شركة ألبان شهيرة بتهمة دهس طالبين في الجيزة علي حكم حبسه 3 سنوات وإلزامه بكفالة 100 ألف.

 

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح كرداسة، حبس عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة، 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة بالتسبب في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو، في حادث تصادم مع سيارة ملاكي تحت تأثير المواد المخدرة في منطقة كرداسة.

 

حبس عضو منتدب في شركة ألبان شهيرة 3 سنوات 


وكانت نيابة الجيزة قد أحالت عضو مجلس إدارة شركة الألبان الشهيرة إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة التسبب في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو، وإتلاف سيارة وقيادة مركبة بطريقة تعرض السلامة العامة للخطر تحت تأثير المواد المخدرة.


وكشفت التحقيقات في القضية رقم 16150 لسنة 2024، جنح قسم كرداسة، أن النيابة العامة تتهم م.م، رئيس مركز إدارة شركة الألبان، بالتسبب في وفاة "عمرو أحمد" و"محمد ماجد"، بسبب إهماله وعدم احترازه، حيث وقع الحادث في 27 نوفمبر من العام الحالي.

 

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