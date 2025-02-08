السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

تعرف على وزير الخارجية اللبناني الجديد

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني الجديد،فيتو

عين السفير والدبلوماسي البارز يوسف رجي وزيرا للخارجية في حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.

ووصل رجي إلى هذا المنصب بعد مسيرة دبلوماسية طويلة تنقل فيها بين السفارات في عدة دول.

 

وفيما يلي أبرز معلومات عن يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني الجديد.


يوسف رجي هو دبلوماسي لبناني بارز ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية، شغل العديد من المناصب الرفيعة في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، وتم تعيينه وزيرًا للخارجية في حكومة نواف سلام في فبراير 2025.

تنقل في مسيرته الدبلوماسية عبر عدة مهام أساسية، حيث شغل منصب سفير لبنان في الأردن، معززًا العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن، وشارك في العديد من الفعاليات الدبلوماسية والثقافية التي أبرزت الدور اللبناني في المنطقة.

عمل مديرًا للتفتيش في وزارة الخارجية في بيروت، حيث أشرف على عمليات التفتيش والتقييم داخل الوزارة لضمان الكفاءة والشفافية في العمل الدبلوماسي.

وعُين أيضًا في العديد من المهام في الخارج، منها القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في أبيدجان - ساحل العاج، حيث قاد البعثة اللبنانية في ساحل العاج، كما عمل في سفارة لبنان بالمغرب.

كما شغل رجي منصب القائم بالأعمال في سفارة لبنان في  كوريا الجنوبية، حيث عمل على تعزيز التعاون بين لبنان وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات.

وعلى المستوى الدولي، شغل يوسف رجي منصب نائب رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، حيث مثل لبنان في المنظمات الدولية وساهم في صياغة السياسات الدولية.

وكان له دور بارز في مديرية المراسم في وزارة الخارجية حيث أدار البروتوكولات الدبلوماسية والزيارات الرسمية. 

 

كما تولى رجي  منصب نائب رئيس البعثة في سفارة لبنان في، حيث سعى إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وفي الولايات المتحدة، كان مسؤولًا عن الشؤون السياسية والاقتصادية في سفارة لبنان في واشنطن.

ويحمل رجي درجة خاصة في الإعلام والاتصال السياسي من المعهد الفرنسي للصحافة في جامعة باريس الثانية، بالإضافة إلى ماجستير في العلوم السياسية والإدارية من جامعة القديس يوسف في بيروت.

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