الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة منظومة التكليف

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في مشروع ميكنة منظومة التكليف وتوزيع الخريجين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير منظومة التكليف والشفافية في توزيع المكلفين

 

وخلال الاجتماع اكد نائب الوزير، على أهمية هذا المشروع في تطوير منظومة التكليف، وتحقيق العدالة والشفافيه في توزيع المكلفين  على مختلف المؤسسات والجهات الصحية في أنحاء الجمهورية، بما يدعم ضمان تحقيق احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر البشرية  ، ويحقق رؤية «مصر 2030» نحو التحول الرقمي.

واشار نائب الوزير، إلى أن ميكنة منظومة التكليف ستساهم في تسهيل إجراءات التكليف، وتقليل الوقت والجهد للمكلفيين، وتقديم طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة حالة طلباتهم بشكل لحظي، وتسهيل التواصل بين المكلفين والجهات المعنية بالتكليف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش سبل التقدم في مراحل المشروع المختلفة، والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ، والحلول المقترحة لتذليل العقبات، والمتطلبات المحددة وأهداف وتطلعات قطاع التحول الرقمي بالوزارة للمشروع، وصياغة خارطة طريق استراتيجية لتحقيق التنفيذ الفعال.

تطوير منظومة التكليف وتحسين أوضاع الاطباء

 

 

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التكليف وتحسين أوضاع الاطباء وجميع الفئات من العاملين في مجال المهن الطبية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبه، بما يساهم في تقديم خدمات صحية افضل للمواطنين.

نائب وزير الصحة يترأس اجتماع متابعة تطوير الموقع الرسمي للوزارة

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حضر الاجتماع الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة، والمهندس خالد متولي مدير عام التمكين الرقمي بوزارة الاتصالات، والمهندس شريف الخولي مدير مشروعات الصحة الرقمية بوزارة الاتصالات، المهندس محمد ابراهيم مدير ادارة الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، وممثلي مركز معلومات وزارة الصحة.

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