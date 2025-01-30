نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية ويوصي بمكافأة المتميزين ومعاقبة المقصرين

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بتفقد مركز البحوث الميدانية والتطبيقية، وتابع الأعمال الإنشائية والتطوير بالمركز، ومدى جودة وصيانة الأجهزة المعملية، وأوصى بضرورة الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وذلك بالتعاون مع المعمل المشترك بالزقازيق وإعادة التوزيع للقوى العاملة بالمركز مع المنشآت الطبية الأخرى، وذلك خلال مدة 7 أيام فقط.

أهمية الصيانة الدورية لنظام عمل الإطفاء الموجود بالمجمع

واستكمل قنديل زيارته الميدانية بتفقد مجمع الإمداد الطبي الإقليمي، حيث أشاد بانتظام العمل، موصيًا بأهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع زيادة العاملين بالتخصصات المختلفة، وكذلك أهمية التدريب على نظام سلسلة الامداد، كما تلاحظ عدم وجود علامات توجيهية وإرشادية بالمجمع، وأوصى بأهمية وضع العلامات وفقا لنظام موحد مطابق للأماكن المشابهة كما أكد على أهمية الصيانة الدورية لنظام عمل الاطفاء الموجود بالمجمع.

واختتم زيارته بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بساتين بركات، واطمأن على مدى التزام الفريق الطبي وتواجد العاملين بالوحدة وانتظام العمل بالعيادات وجميع الخدمات الصحية، وتفقد غرفة استقبال الطوارئ، واطمأن على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وحرص "قنديل" على تفقد عيادة طب الأسرة وتردد الحالات وتوافر الأدوية بالصيدلية، كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، وأوصى بضرورة تفعيل وتنشيط التسجيل بالملفات.

وأضاف "عبد الغفار" أن "قنديل" تفقد معمل الوحدة ومدى توافر مستلزمات الفحص ونتيجة الفحوصات الجموعية، وأوصى بخصم شهر من العاملين بالمعمل ومشرف المعامل ومدير قسم المتوطنة بالإدارة، نظرًا لتقصيرهم بالعمل، وتفقد عيادة الأسنان، وغرفة التطعيمات، وشدد على زيادة عدد جلسات التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيمات، كما أوصى بخصم أسبوعين من المراقب الصحي ومشرف الإدارة لتقصيرهم بالعمل، وتفقد أيضا أعمال مكاتب الصحة وخدمات التثقيف الصحي.

وشدد على مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بضرورة تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها.

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