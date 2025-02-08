وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادات.. 98% نسبة النجاح للشهادة الابتدائية و84% للإعدادية.. ونشر النتيجة عبر البوابة الإلكترونية.. ورسالة خاصة من الضويني للناجحين

اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية. ‏



نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لـ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادي ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏

أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

رسالة وكيل الأزهر للطلاب الناجحين

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

وللاطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا).

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وحول تفاصيل توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الأول والمجموع الكلي، فقد حدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، وهي نفسها الخاصة بكل عام، حيث يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 245 درجة، وهي كالتالي:

الفصل الدراسي الأول: 255 درجة

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025



وبالنسبة إلى توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025، للمواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، فجاء على النحو التالي:

تتكون مادة القرآن الكريم من 100 درجة.

تتكون مادة اللغة العربية من 100 درجة.

تتكون مادة الرياضيات من 100 درجة.

تتكون مادة التربية الإسلامية من 100 درجة.

تتكون مادة الدراسات الاجتماعية من 100 درجة.

تتكون مادة العلوم 100من درجة.

تتكون مادة اللغة الإنجليزية من 100 درجة.

تتكون مادة المهارات المهنية من 100 درجة.

تتكون مادة التكنولوجيا من 100 درجة.

بذلك يصبح المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية، 900 درجة.

أما بالنسبة إلى توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025، للمواد غير الأساسية التي لا تضاف إلى المجموع فجاءت على النحو التالي:

تتكون مادة القيم واحترام الآخر من 100 درجة.

تتكون مادة التربية الفنية من 100 درجة.

تتكون مادة التربية الرياضية من 100 درجة.

تتكون مادة توكاتسو من 100 درجة.

تتكون مادة المستوى الرفيع من 100 درجة.

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