برقم الجلوس، الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وموعد إعلانها

تستعد المناطق الأزهرية في مختلف المحافظات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح والرصد والمراجعة والاعتماد من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ويتم الحصول على النتيجة من خلال رابط سريع وفعال عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن جانبه، كشف مصدر مسئول داخل قطاع المعاهد الأزهرية أن المناطق الأزهرية انتهت بالفعل من أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات ويتبقى حاليا أعمال الرصد والمراجعة النهائية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وأضاف المصدر ذاته لـ "فيتو" أن من المقرر إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية معًا، مع نهاية الأسبوع الحالي بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وحول طريقة إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية أوضح أنها ستكون عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك من باب التيسير على الطلاب، وذلك من خلال هذا الرابط



خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.