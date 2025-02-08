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ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

نشرت  بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.
 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية


وأوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية عبر رابط خاص عن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الدور الأول الأسبوع المقبل، وذلك من خلال هذا الرابط.

 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

 

وحول تفاصيل توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الأول والمجموع الكلي، فقد حدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، وهي نفسها الخاصة بكل عام، حيث يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 245 درجة، وهي كالتالي:

 

الفصل الدراسي الأول: 245 درجة

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا).
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

 

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