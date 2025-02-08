جامعة بنها الأهلية تنظم دورة تدريبية للمعلمين حول دمج التلاميذ ذوي الهمم

نظمت جامعة بنها الأهلية دورة تدريبية مكثفة على مدار ثلاثة أيام للمعلمين حول "دمج التلاميذ ذوي الهمم في المدارس"، وذلك بهدف تعزيز مهارات المعلمين في التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقات العقلية وتطبيق استراتيجيات الدمج الشامل.

جامعة بنها الأهلية تطلق مبادرة وبالتعاون مع كلية التربية بجامعة بنها الحكومية

تأتي الخطوة في إطار مبادرة وعى التى أطلقتها جامعة بنها الأهلية وبالتعاون مع كلية التربية بجامعة بنها الحكومية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة افتتح الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال الدورة التدريبية بحضور الاستاذ سعد عسل مدير الإدارة التعليمية بمدينة العبور، وشارك في الدورة عدد ٣٦ متدربا من المعلمين بمدارس مدينة العبور، حيث تم تقديم محاضرات نظرية وعملية من قبل نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجال التربية الخاصة من كلية التربية جامعة بنها الحكومية.

تضمنت الدورة عدة محاور رئيسية، منها مفهوم الدمج التعليمي، عوامل النجاح والمعوقات، أدوار المعلمين والمرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين في مدارس الدمج، بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل مع التلاميذ ذوي الإعاقات العقلية البسيطة. كما تم التركيز على الطرق التربوية الحديثة والاعتبارات الخاصة التي يجب مراعاتها عند دمج هذه الفئة في المدارس العادية.

شارك في تقديم المحاضرات كل من الدكتور محمد كمال ابو الفتوح وكيل كلية التربية جامعة بنها الحكومية، إلى جانب عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال التربية الخاصة. وقد تم توزيع جدول المحاضرات على المشاركين، حيث شملت الجلسات مواضيع متنوعة مثل إعداد مدارس الدمج الشامل، وقيادة هذه المدارس، وإعداد وتنفيذ الخطط التعليمية المناسبة للتلاميذ ذوي الإعاقات العقلية.

رئيس جامعة بنها الأهلية، رفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع التلاميذ

أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، على أهمية مثل هذه الدورات المقدمة لخدمة المجتمع بمدينة العبور في رفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع التلاميذ ذوي الهمم، مما يسهم في تحقيق الدمج الشامل الفعال. كما أشار إلى أن الدورة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية داعمة لهذه الفئة من الطلاب، بما يضمن تحقيق أهدافهم التعليمية والاجتماعية.

يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة (2018) والذي أقره مجلس النواب في مصر، هو قانون إيجابي للغاية، حيث أصبح لذوي الإعاقة حقوق على الدولة واجب تنفيذها، وذلك على عكس القانون الذي كان يقر بالرعاية فقط لا غير، ومع هذا القانون دشن فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام (2018) باعتباره عام ذوي الإعاقة، لدعمهم وإطلاق عنانهم نحو التميز والإبداع في شتى المجالات ومن هنا يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود جامعة بنها الأهلية لدعم العملية التعليمية وتطوير مهارات المعلمين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التعليم الجيد للجميع.

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