قافلة جامعة بنها توقع الكشف الطبي على 330 حالة بقرية نامول

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية نامول بمركز طوخ وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جامعة بنها تنظم قافلة طبية

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ونظمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع كل من الدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والعظام، والرمد، وأمراض الصدر"، وتم الكشف علي 330 حالة تنوعت ما بين 63 حالة باطنة، و91 حالة أطفال، و61 حالة عظام، و72 حالة رمد، و43 حالة أمراض الصدر وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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