الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قافلة جامعة بنها توقع الكشف الطبي على 330 حالة بقرية نامول

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالقليوبية،فيتو

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية نامول بمركز طوخ وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جامعة بنها تفوز بتمويل مشروع بحثي من الاتحاد الأوروبي

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية

جامعة بنها تنظم قافلة طبية 
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ونظمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية،  وبالتعاون مع كل من الدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.
وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والعظام، والرمد، وأمراض الصدر"، وتم الكشف علي 330 حالة تنوعت ما بين 63 حالة باطنة، و91 حالة أطفال، و61 حالة عظام، و72 حالة رمد، و43 حالة أمراض الصدر وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اخبار جامعة بنها

مواد متعلقة

وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء النواب والشيوخ لبحث مطالب دوائرهم

جامعة بنها تفوز بتمويل مشروع بحثي من الاتحاد الأوروبي

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية

جامعة بنها تفوز بتمويل 12 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

منوعات

المزيد

كانييه ويست يكشف عن إصابته بالتوحد

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية