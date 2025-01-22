الأربعاء 22 يناير 2025
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مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء وحدة للاستدامة والتصنيفات الدولية

مجلس جامعة بنها الأهلية
مجلس جامعة بنها الأهلية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

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واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء بعضوية لجان قطاعات التعليم الجامعي في دورته الجديدة 2025- 2028 فى قطاعى الدراسات الهندسية، والدراسات التجارية.
وأشاد رئيس جامعة بنها الأهلية بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية على كافة القطاعات، مؤكدا على أهمية التواصل والتكامل وتبادل الخبرات بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية، لخدمة أبنائنا الطلاب في الجامعتين.
من ناحية أخرى وافق مجلس الجامعة على إنشاء وحدة للاستدامة والتصنيفات الدولية بهدف تعزيز سمعة الجامعة دوليًا وإدراجها بمؤشرات التصنيفات الدولية.
فيما استعرض الدكتور حسين المغربي الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025م، وتجهيز الجداول الدراسية للطلاب، كما استعرض تقارير البرامج الأكاديمية عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة شراء الكتب من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة وتشكيل لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى بجامعة بنها الاهلية.
كما استعرض الدكتور محمود شكل عدد من إتفاقيات التعاون المقترحة بين جامعة بنها الأهلية وعدد من المؤسسات المختلفة بهدف توفير فرص للتدريب والتوظيف.

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