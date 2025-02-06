الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين

رئيس جامعة بنها يفتتح
رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين

 افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، برنامج إعداد المدربين الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار الجيزاوي إلى أن دورة إعداد المدربين تضم 3 مستويات، 6 أيام تدريبية بنظام الحضور المباشر، بتواجد مدرب مختلف لكل يوم تدريبي لاكتساب خبرات ومهارات كل مدرب.

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 وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها   أنّ الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرا الى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية التطوير بالجامعة.

 

من جانبها قالت الدكتورة نجلاء فكري مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إنّ الدورة التدريبية يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين، ويستمر التدريب على مدار 6 أيام، وتستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.

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