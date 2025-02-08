السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

بسبب تصريحات ترامب، خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات أسبوع الارتباكات

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أسبوع من الارتباك في الأسواق العالمية تبعها ارتباك في الأسواق الخليجية والإقليمية، حيث استمر التأثير السلبي على معنويات المستثمرين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادم، بشأن السيطرة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب وإصلاح اقتصاده بمجرد نقل الفلسطينيين إلى مكان آخر.


ففي الكويت


تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% في جلسة الخميس مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.3% و0.9% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.5% محققًا ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.


وفي بورصة قطر


تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة طفيفة بلغت 0.4% في جلسة الخميس متأثرًا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.9% وسهم كهرباء وماء بنسبة 2.4% بعد إعلانها عن انخفاض أرباحها بنسبة 9% إلى 1.4 مليار ريال في عام 2024.


وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.5% ليسجل أول خسارة أسبوعية منذ شهر.


وفي الإمارات

 

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الخميس ليتنازل عن أعلى مستوياته في عام كامل بضغط من انخفاض سهم أبوظبي الأول 1.5% بعد إعلان نتائجه المالية، إذ أعلن البنك عن صافي ربح بلغ 4.2 مليار درهم في الربع الرابع بزيادة 4% على أساس سنوي وكان هذا انخفاضًا حادًا عن الربع الثالث، عندما ارتفعت الأرباح بنسبة 46%.


وفي جلسة الجمعة تباين أداء الأسواق الإماراتية وارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.24% إلى مستويات 9586 نقطة بينما تراجع مؤشر سوق دبي بشكل طفيف إلى مستويات 5238 نقطة.


وفي السوق السعودي


صعد مؤشر السوق السعودية تاسي خلال تداولات الأسبوع 0.15%وأغلق عند مستوى 12433 نقطة بدعم من قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات رغم خسائر الأسهم المدرجة بنحو 6.77 مليار دولار من قيمتها السوقية.

 

وسجلت القيمة السوقية للسوق تراجعًا بنحو 25.4 مليار ريال 6.77 مليار دولارمقارنة بالأسبوع الماضي إلى 10.25 تريليون ريال بانخفاض 0.24%،و بلغت قيمة تداول الأسهم السعودية،خلال الأسبوع 31.86 مليار ريال بحجم 1.48 مليار سهم عبر 2.29 مليون صفقة.

 

وارتفع 13 قطاعًا في السوق السعودية بقيادة قطاع المواد الأساسية الذي صعد 0.83% وزاد قطاع الاتصالات 0.76% وقطاع البنوك 0.54%، فيما تراجع أداء باقي القطاعات، والتي تصدرها قطاع المرافق العامة بـ2.53% وقطاع الطاقة 0.49%  

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