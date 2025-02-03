البورصات الخليجية تنخفض بضغط فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على عدد من الدول

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه بسبب انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية والتى سيفرضها دونالد ترامب، فقد تفاعلت الأسواق الخليجية بنفس الوتيرة، وانخفضت في تعاملات جلسة اليوم، حيث مالت المؤشرات الخليجية للتواجد في المنطقة الحمراء.

ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.43% وهي تقدر بـ 55 نقطة ليصل لـ 12353 نقطة بقيم تداول تقارب 7 مليارات ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.87% وهي تقدر ب 55 نقطة ليصل إلى 7224 نقطة بقيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار.

وفي الامارات

انخفضت مؤشرات الاسواق الاماراتية حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.82% وهي تقدر ب 45 نقطة ليصل إلى 5144 نقطة.

كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.41% وهي تقدر بـ 40 نقطة ليصل الى 9546 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 4 مليارات درهم.

تداولات البورصات الخليجية خلال يناير

وبالنسبة لأداء الاسواق الخليجية في نهايه اسبوع ونهايه شهر ونهايه الاسبوع الماضي،فقد أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين في جلسة الخميس مع استمرار إعلانات نتائج الأعمال السنوية والتوزيعات النقدية للبنوك والشركات كما يأتي هذا التباين بعد يوم من قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة بالإضافة إلى المخاوف المحتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب فرض الضرائب والجمارك الحمائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.



اما عن اداء مؤشرات الأسواق



ففي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 1.7% في الأسبوع الأخير من يناير ليسجل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي بدعم من ارتفاع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.5% خلال هذه الفترة

وأعلن بنك الكويت الوطني يوم الثلاثاء عن نمو أرباحه بنسبة 7% في عام 2024 وأوصى مجلس إداراته بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% وأرباح نقدية بنسبة 25% عن النصف الثاني 2024.



وعلى مدار الشهر قفز المؤشر الأول بنسبة 6% في يناير محققًا أعلى مكاسب شهرية في عام كامل.



الجدير بالذكر أن بورصة الكويت كانت مغلقة يوم 30 يناير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



وفي قطر



تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% في جلسة الخميس ليتنازل عن أعلى مستوياته في نحو 3 أشهر متأثرًا بهبوط بنسبة 0.6% في سهم بنك قطر الوطني.



كما انخفض سهم ناقلات بنسبة 1.9% مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال عن النصف الثاني 2024.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1% مسجلًا ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



وعلي مستوي اداء الشهر ارتفع بنحو 1% في يناير محققًا ثاني مكاسب شهرية على التوالي.



وفي الامارات



ارتفعت الأسواق الإماراتية في نهاية تعاملات الأسبوع،حيث سجل مؤشر سوق أبوظبي استقرارًا مائلًا للارتفاع إلى مستويات 9586 نقطة بينما صعد مؤشر دبي بـ 0.49% إلى 5180 نقطة.



وبالحديث عن الأداء الشهري فقد سجل مؤشر سوق دبي ثامن مكاسب شهرية على التوالي

بينما حقق مؤشر فوتسي أبوظبي ثاني مكاسب شهرية على التوالي.



وفي المملكه العربيه السعوديه



أغلقت المؤشرات السعودية تداولات الخميس على تباين وسط تراجع بالسيولة، وتراجع المؤشر السعودي بنهاية الجلسة مسجلا خسائر بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12415 نقطة ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في 9 أشهر .



وخلال أسبوع واصل المؤشر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.5% مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي في 9 أشهر ونصف .



وعن تعاملات الشهر ارتفع المؤشر بأكثر من 3% للشهر الثاني على التوالي مسجلًا أعلى إغلاق شهري في عام.



وتراجعت السيولة بالسوق السعودي لمستوى 6.5 مليارات ريال مقابل 8.89 مليارات ريال بنهاية جلسة الأربعاء ، وتراجع قطاع البنوك بالسوق السعودي بنسبة0.6% فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.2%.

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