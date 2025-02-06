خبيرة: تأجيل تطبيق الإجراءات الجمركية الأمريكية يدعم البورصات الخليجية بنهاية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، جلسه الخميس جلسه نهايه الاسبوع وأداء الأسواق الخليجيه، والتي مالت مؤشراتها للتواجد في المنطقه الخضراء.

وبدات في استرداد عافيتها بعد إعلان الولايات المتحده عن تأجيل تطبيق الإجراءات الجمركي الحمائية لمده 30يوم.





ففي المملكه العربيه السعوديه



ارتفع موشر السوق الرئيسي بنسبه 0.06%وهي تقدر ب 9نقاط ليصل الي 12422نقطه بقيم تداول تجاوز 8.5 مليار ريال.





وفي الكويت





ارتفع مؤشر الكويت 50بنسبه 0.26%وهي تقدر ب 19نقطه ليصل الي 7334نقطه بقيم تداول تجاوز 50مليون دينار.





وفي الإمارات





تباين اداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.43% وهي تقدر ب 23نقطه ليصل الي 5241 نقطه.

في حين انخفض مؤشر سوق ابوظبي بنسبه طفيفه لا تجاوز نقطه واحده ليصل الي 9584 نقطه

بقيم تداول إجماليه تجاوز 3.5 مليار درهم، والأسواق في انتظار الإعلانات المتواليه لنتائج الأعمال واستقرار الوضع في المنطقه وتحسن اسعار النفط.

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