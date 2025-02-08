السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

الطقس اليوم، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الطقس اليوم
الطقس اليوم

الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 

الطقس اليوم

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد، شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم
الطقس اليوم

لليوم الثالث على التوالي، تعليق نشاط البالون الطائر بسبب الطقس السيئ غدًا

شبورة وأمطار وبرودة شديدة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

 حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

طقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس اليوم شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

الطقس اليوم
الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

 الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  12

الطقس اليوم
الطقس اليوم

 الطقس اليوم في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

 الطقس اليوم في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

الطقس اليوم
الطقس اليوم


 الطقس اليوم في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

 الطقس اليوم في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

الطقس اليوم
الطقس اليوم


حالة الطقس اليوم

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

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