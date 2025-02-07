الجمعة 07 فبراير 2025
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محافظات

لليوم الثالث على التوالي، تعليق نشاط البالون الطائر بسبب الطقس السيئ غدًا

البالون الطائر الأقصر
البالون الطائر الأقصر

أصدرت سلطات الطيران المدني قرارا بتعليق نشاط رحلات البالون الطائر بالبر الغربي في محافظة الأقصر غدا السبت وذلك لسوء الأحوال الجوية  و سرعة الرياح، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

حالة الطقس اليوم 


ويسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمراكز ومدن محافظة الأقصر لطقس متقلب يصل إلى حد الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل،مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح، فيما تواصل محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى تحسبا لأي طارئ مفاجئ وسرعة تفاديه في حينه.

المنطاد الساخن في الأقصر 


يذكر أن البالون الطائر في الأقصر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب، وتبلغ مدة التحليق الزمنية 45 دقيقة في الهواء الطلق.

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