الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 7 -2 - 2025، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 7 - 2- 2025 بوادي النطرون

شبورة مائية ورياح، الأرصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وجنوب البلاد، شديد البرودة  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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