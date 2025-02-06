الخميس 06 فبراير 2025
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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 42.22% للعامة و73.8% للمهنية

محافظ أسيوط يعتمد
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2025، اعتمد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 42.22 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل وبنسبة بلغت 73.8% للإعدادية المهنية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهًا الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول
 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76732 طالب، حضر منهم 76453 طالبًا وطالبة والذي نجح منهم 32677 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 42.74 % بالنسبة للحاضرين، أما المتقدمين بنظام المنازل 1039 طالبًا حضر منهم 1006 طلاب وطالبات، نجح منهم 156 طالبًا بنسبة نجاح 15.51% بالنسبة للحاضرين مضيفًا أن إجمالي نسبة النجاح للنظامين النظامي والمنازل بلغ 42.22%. 

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ولفت وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11094 طالبًا، تقدم منهم 9792 طالبًا وحضر منهم 9475 طالبًا وطالبة حيث نجح منهم 6925 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 73.8% فضلًا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 54 %، وطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78.4% مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

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