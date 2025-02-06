الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

تحرير 15 محضرا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية في أسيوط

المخابز
المخابز

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار شن حملات الرقابة علي كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة بشكل مفاجئ ودوري وخاصة على الأسواق والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

 

حملة تموينية مكبرة على قطاع المخابز بأسيوط 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز وبالتنسيق مع خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد قامت بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على قطاع المخابز البلدية بقرية النواورة التابعة للمركز وذلك بإشراف حافظ جلال حافظ نائب رئيس المركز وأيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري وعطية محمد على مدير مكتب تموين النواورة للإطمئنان على سير العمل بالشكل الملائم والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا من بينها “نقص وزن، عدم تسليم بون، عدم وجود ميزان، سوء جودة رغيف الخبز المدعم، رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات”.

تحرير 400 محضر بمجال المخابز وعدم الإعلان عن الأسعار في حملة بأسيوط

تحرير 21 محضرا خلال حملة تموينية على قطاع المخابز بأسيوط

 

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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