السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

استشهاد طفلتين بسقوط حائط منزل تعرض لقصف الاحتلال

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف استشهاد طفلتين وإصابة طفل ثالث من نفس العائلة في مدينة غزة جراء سقوط حائط إسمنتي من منزل تعرض للقصف بطائرات الاحتلال.

الاحتلال يداهم منازل

 أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، قيام قوات الاحتلال بمداهمة منازل في الضفة الغربية والقدس لعدد من عائلات الأسرى المتوقع الإفراج عنهم اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر من حركة حماس انتشارها، السبت، في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة.

مكان تسليم الرهائن الإسرائيليين

ومن المقرر أن يكون موقع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، اليوم السبت، في منطقتين مختلفتين، اثنين من الرهائن سيجري إطلاق سراحهما من منطقة وسط قطاع غزة على طريق شارع صلاح الدين بين منطقتي النصيرات ودير البلح، والأسير الثالث من مدينة غزة أو شمال القطاع.

 

موعد تسليم الرهائن الإسرائيليين

ومن المقرر أن يكون "موعد التسلم صباحا في حدود الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت غزة (12:00 بتوقيت أبوظبي)".

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء المعتقلين الذين سيتم تحريرهم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية

وقالت المؤسسة إن عدد الأسرى 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

وقالت مصادر في حماس إن اثنين منهم من فئة كبار السن، بينما ينتمي الثالث إلى فئة الجرحى والمرضى.

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