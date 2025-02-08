السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

حسن الرداد يكشف لـ فيتو أسرار "عقبال عندكم"

حسن الرداد بمسلسل
حسن الرداد بمسلسل عقبال عندكم

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بخوض السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل “عقبال عندكم” الذى يواصل تصوير أحداثه في الفترة الحالية مع الفنانة إيمى سمير غانم.

وقال حسن الرداد في تصريحات خاصة لـ فيتو: “أظهر خلال أحداث العمل بشخصيات مختلفة، وكل حلقتين أظهر بشخصية مختلفة، برفقة إيمى سمير غانم”.

 وأشار الرداد إلى أن العمل سيحمل العديد من المفاجآت خلال الأحداث.

وانتهت أسرة مسلسل عقبال عندكم من تصوير ما يزيد على نصف مشاهد العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وقرر مخرج العمل علاء إسماعيل تكثيف ساعات التصوير، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وانضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم.

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