الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير 50٪ من أحداث عقبال عندكم لحسن الرداد

عقبال عندكم، فيتو
عقبال عندكم، فيتو

انتهت أسرة مسلسل عقبال عندكم من تصوير ما يزيد عن نصف مشاهد العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

 

وقرر مخرج العمل علاء إسماعيل تكثيف ساعات التصوير للعمل، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

 

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

 

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وانضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

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