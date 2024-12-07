تبون يقلِّد رئيس جنوب أفريقيا أرفع وسام جزائري لدوره في كشف جرائم إبادة الفلسطينيين (فيديو)

قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا "وسامًا من مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير"، تكريمًا له على دوره في كشف جرائم إبادة الفلسطينيين.



وقالت الرئاسة الجزائرية: إن منح هذا الوسام لرامافوزا جاء "نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب أفريقيا، حكومة وشعبًا، إكبارًا وتنويهًا بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي".

ووسام "أثير" هو أحد الأوسمة الرئاسية تمنحه الجزائر لرؤساء الدول الصديقة والشقيقة، كما يُمنح أيضا للمواطنين الجزائريين مكافأة لخدماتهم وفضائلهم.



وكان تبون ورامافوزا الذي يزور الجزائر، قد وقعا أمس الجمعة على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.

كما أشرفا على مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم شملت البحث الزراعي والمقاولات والابتكار، والتعاون الاقتصادي المشترك، والتعاون في المجال القانوني والقضائي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ونظيرتها من جنوب أفريقيا.

وألقى رامافوزا خطابًا أمام أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري المجتمعتين في دورة غير عادية في الجزائر.

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