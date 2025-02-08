الصحة تعلن نسب نجاح الولادة الطبيعية وتكشف خطورة القيصرية على الأمهات

أكدت وزارة الصحة والسكان أن نسبة نجاح الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصري تتراوح من 60% لـ 90% باستشارة الطبيب.

شروط تدعم الولادة الطبيعية

وأشارت إلى وجود شروط تدعم الولادة الطبيعية منها التأكد من عدم وجود حالة طبية تمنع الولادة الطبيعية مثل أي مشكلة في الحوض.

وقالت وزارة الصحة إن أهم هذه الشروط هو مراجعة نوع الشق خلال الولادة الأولى هل كان عرضيًّا أم رأسيًّا ومراجعة الحالة الصحية للأم والجنين.

وحذرت وزارة الصحة من خطورة الولادة القيصرية على الأمهات، خاصة إذا كانت ليست ضرورية للحالة الصحية للأم.

خطورة الولادة القيصرية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الولادة القيصرية يمكن أن تسبب التهاب جرح العملية والتهاب بطانة الرحم والنزيف بعد إجراء العملية القيصرية، كما ترتفع احتمالية النزيف مع زيادة عدد العمليات القيصرية التي خضعت لها الأم سابقًا.

وأوضحت وزارة الصحة أن بعض السيدات يمكن أن تتعرض للإصابة بجلطة الساق كإحدى مضاعفات العملية القيصرية النادرة

كما يستمر الألم الناجم عن العملية القيصرية مدة أطول عمومًا من الألم المُصاحب للولادة الطبيعية.

مخاطر الولادة القيصرية على الجنين

وحذرت وزارة الصحة من مخاطر الولادة القيصرية على الجنين وتشمل:

١- مشاكل التنفس، نتيجة الولادة مع عدم الدخول في المخاض الذي يُفترض به مساعدة الجنين على تفريغ رئتيه من السوائل



٢- مخاطر التخدير المستخدم أثناء العملية القيصرية

ووجه الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان نصائح للسيدة الحامل حتى تعود لحياتها الطبيعية بعد الولادة، مشيرا إلى أن الولادة الطبيعية تساعد السيدة على العودة لممارسة حياتها بعد الولادة مباشرة، بينما الولادة القيصرية تحتاج إلى من يخدمها ويساعدها لفترة بسبب جرح الولادة.

نصائح للسيدة الحامل لممارسة حياتها بعد الولادة

ونصح أستاذ أمراض النساء السيدات بأهمية الحركة المستمرة بعد الولادة حتى تحمي السيدة من اكتئاب ما بعد الولادة، كما يمكن بعد مرور 40 يوم ممارسة الرياضة لتحسين الحالة النفسية لها وكذلك فقدان الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل.

وكشف الدكتور عمرو حسن عن أهم التحاليل الطبية التي تجريها السيدة خلال رحلة الحمل.

تحاليل ضرورية للسيدة الحامل خلال فترة الحمل

وأضاف أن هذه التحاليل تجرى عدة مرات خلال فترة الحمل منها في أول زيارة للطبيب يطلب من الحامل تحليل rh و٨٥% من السيدات تكون النتيجة موجب حال إذا كانت النتيجة سالب يجب معرفة تحليل RH الزوج وإذا كان موجب يجب على الحامل الحصول على حقنة anti Rh بعد الولادة لمنع وجود تشوهات للأجنة.

وتتضمن باقي التحاليل منها تحليل سكر عشوائي وتحليل بول كامل للكشف عن أى خلايا صديدية وأملاح وتحاليل الغدة الدرقية وتحليل وظائف كبد وكلى وصورة دم كاملة.

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