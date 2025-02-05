الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تغلق عيادة "ديفا كلينك" للأمراض الجلدية والتجميل بشيراتون

غلق عيادة تجميل
غلق عيادة تجميل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة "ديفا كلينك" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة 

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين عدم وجود طبيب مختص في الأمراض الجلدية، مضيفًا أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية.

غلق و"تشميع" العيادة وتحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور

 

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و"تشميع" العيادة وتحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، مضيفًا انه تم عمل محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما أن بعضها غير مدون عليه بيانات تسجيل بالتالي لم تخضع للاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان صلاحيتها للاستهلاك مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

الصحة تحذر من الإفراط في استخدام جلسات البخار للأطفال

متي تظهر حساسية الألبان عند الأطفال؟ الصحة توضح



ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بمحافظة القاهرة هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة محافظة القاهرة مجلس الوزراء مستلزمات طبية مجهولة المصدر وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

الصحة تحذر من الإفراط في استخدام جلسات البخار للأطفال

نائب وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة منظومة التكليف

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

حسبي الله ونعم الوكيل، محمد الريفي يرد على أخبار "منعه" من الغناء في مصر

رأي صادم من محمود حميدة في منع عرض فيلم الملحد

مستشار وزير الثقافة اللبناني: مبانٍ أثرية تعرضت لهدم كامل في القصف الإسرائيلي

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

مصادر أمريكية تكشف خطة ترامب للضغط على مصر

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

طرق جديدة لتقليل فاتورة الكهرباء، نصائح وقرارات حكومية

منوعات

المزيد

"بيتي كالاتور"، أقصر سلم كهربائي يثير سخرية رواد مواقع التواصل (صور)

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

أسعار الذهب فى الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 5-2-2025 (آخر تحديث)

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بتحقيق هدف طال انتظاره

تفسير رؤية المانجو الخضراء في المنام وعلاقتها بتحسن الأوضاع المالية

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية