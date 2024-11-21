أهم التحاليل الضرورية للسيدة الحامل خلال شهور الحمل

كشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن أهم التحاليل الطبية التي تجريها السيدة خلال رحلة الحمل.

تحاليل ضرورية للسيدة الحامل خلال فترة الحمل

وأضاف أن هذه التحاليل تجري عدة مرات خلال فترة الحمل منها في أول زيارة للطبيب يطلب من الحامل تحليل rh و٨٥% من السيدات تكون النتيجة موجب حال اذا كانت النتيجة سالب يجب معرفة تحليل RH الزوج واذا كان موجب يجب علي الحامل الحصول على حقنة anti Rh بعد الولادة لمنع وجود تشوهات للأجنة.

وتتضمن باقي التحاليل منها تحليل سكر عشوائي وتحليل بول كامل للكشف عن اى خلايا صديدية وأملاح وتحاليل الغدة الدرقية وتحليل وظائف كبد وكلي وصورة دم كاملة



وتابع حديثه بأنه في الشهر السابع يتم اعادة تحليل صورة الدم الكاملة للتأكد من عدم وجود انيميا وتحليل سكر لأنه يمكن أن يظهر سكر حمل خلال شهور الحمل حتي لو السيدة غير مصابة بالسكر بجانب تحاليل ما قبل الولادة منها صورة دم كاملة وسيولة دم .



تحاليل ضرورية للحامل

و تحتاج السيدة الحامل إلى نظام غذائي صحي يمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له وكذلك الجنين حتى لا يصاب بالضعف وفقر الدم.

نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية

ووجهت وزارة الصحة نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية بفترة الحمل بين الوجبات الرئيسية وهي الإفطار والغداء والعشاء ويجب علي الحامل تناول اكلات صحية بين هذه الأوقات.

وقالت وزارة الصحة إنه حال الشعور بالجوع بين الوجبات يمكن للحامل تناول إحدى هذه الأغذية منها:



أرز باللبن

6 بلحات

ثمرة فاكهة كبيرة

كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن

سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة

كما وجهت نصائح بشأن الأطعمة التي يجب السيدة الحامل تجنبها أثناء الحمل​​.

أطعمة ممنوعة للسيدة الحامل

أكدت وزارة الصحة أن هذه الأطعمة تشمل:

​١- اللحم أو البيض غير المطبوخ؛ إذ إنها قد تحتوي على جرثومة الليستيريا التي تنتقل إلى الجنين من خلال المشيمة مسببة الإجهاض، أو ولادة جنين متوفى.​​

٢-عدم تناول السمك النيئ أو المحار غير المطبوخ الذي قد يحتوي على الجراثيم (البكتيريا، الفيروسات أو الطفيليات

٣-تجنب بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عال من الزئبق الذي يمكن أن يُلحِق الضرر بالجهاز العصبي للجنين (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين).​​

٤-الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع.​​

٥-الكافيين: هي مادة توجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل: الشاي، والقهوة، والشوكولاتة وبعض المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة أو بعض المسكنات، وينصح بالحد من تناوله أثناء الحمل؛ لأن كثرته تزيد من خطر حدوث الإجهاض، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.​​

٦-الحليب غير المبستر وجميع منتجاته مثل منتجات الجبن وغيره.

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