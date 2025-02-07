مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقي عنصر إجرامي مصرعه، مساء اليوم الجمعة، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة المخدرات بشن حملة أمنية بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام للقبض على تاجر مخدرات في مدينة نجع حمادي.

وأسفرت الحملة عن مقتل ه.ح، تاجر المخدرات خلال محاولة القبض عليه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمنية فلقي مصرعه بطلق ناري، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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