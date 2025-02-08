وسط تعليمات مشددة، المعاهد الأزهرية تستقبل اليوم الطلاب في أول أيام العام الدراسي الثاني

يبدأ اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية.

ومن جانبه أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته من أجل استقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، حيث اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،، برؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

تعليمات العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية

وخلال اللقاء، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب.

كما أكد أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون الفصل الدراسي الثاني ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب المعاهد

كما حرص الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه رسالة خاصة إلى طلاب الأزهر الشريف، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا السبت.

وجاءت رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب كالتالي: "التخطيط الجيد والانضباط لبداية الفصل الدراسي الثاني، نستقبل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص".

وأضاف:" الفصل الدراسي الثاني فرصة لتجديد النشاط، وتصحيح الأخطاء. ومواصلة السعي نحو تحقيق الأهداف، اجعلوا هذا الفصل محطة للتفوق والإبداع، واعملوا بجد واجتهاد لتحقيق أحلامكم، كما يمكنكم الوصول إلى أفضل النتائج.".



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