قبل بدايته غدًا، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية

تستعد المعاهد الأزهرية لاستقبال الطلاب غدًا السبت مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط تعليمات مشددة من قبل قطاع المعاهد من أجل ضمان سير العملية التعليمية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد حدد في وقت سابق خريطة الفصل الدراسي الثاني وذلك على النحو التالي:

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وبحسب الخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 29 مايو 2025.

ويتضمن هذا الفصل الدراسي 16 أسبوعًا من الدراسة المكثفة، على أن تُحدد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات في وقت لاحق، مع مراعاة خصوصية كل مرحلة دراسية.

أهداف الخريطة الزمنية

وتهدف هذه الخريطة الزمنية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى تنظيم العملية التعليمية بشكل كفء وفعال، مما يوفر للطلاب وأولياء الأمور فرصة التخطيط المسبق لبقية العام الدراسي، كما تعكس هذه الجهود التزام الأزهر الشريف بتوفير بيئة تعليمية مستقرة وملائمة لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بالعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني

وكان الشيخ أيمن عبد الغني، والشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقاعة قطاع المعاهد الأزهرية قد اجتمعوا بالعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية.

وتم مناقشة ما تم رصده خلال الفصل الدراسي الأول من إيجابيات وسلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات خلال الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ يوم غد السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٨.

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