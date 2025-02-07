نقل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحويل مبنى وزارة الشباب والرياضة بميدان سفنكس بالمهندسين لتكون مقرًا جديدًا للديوان العام لمحافظة الجيزة.

وبموجب هذا القرار، سيتم نقل جميع العاملين بالديوان العام بمحافظة الجيزة الموجود حاليًا بشارع الهرم إلى المقر الجديد بمقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين، مما يسهم في تحسين الخدمات الإدارية وتيسير العمل الحكومي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة الفكرية والإدارية وتوفير عمل أكثر تكاملية للجهاز الحكومي، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات.

وأعلنت محافظة الجيزة عن توقف خدمة الخط الساخن 114 مؤقتًا، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والنقل لمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم توفير أرقام طوارئ بديلة لاستقبال بلاغات المواطنين خلال فترة التوقف، وهي:

125: الخط الساخن للطوارئ

121: الخط الساخن للكهرباء

123: الخط الساخن للإسعاف

129: الخط الساخن للغاز



أرقام الإبلاغ عن أي طوارئ أو شكاوى خلال فترة الصيانة والنقل

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى استخدام هذه الأرقام للإبلاغ عن أي طوارئ أو شكاوى خلال فترة الصيانة والنقل.

وأكدت المحافظة أنه سيتم إعادة تشغيل الخط الساخن 114 فور انتهاء أعمال النقل، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأكدت محافظة الجيزة حرصها على توفير قنوات اتصال بديلة للمواطنين خلال فترة الصيانة والنقل، مشيرين إلى أنهم يعملون على قدم وساق لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل شكل.

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