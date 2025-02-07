الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين

مبنى وزارة الشباب
مبنى وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين، فيتو

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحويل مبنى وزارة الشباب والرياضة بميدان سفنكس بالمهندسين لتكون مقرًا جديدًا للديوان العام لمحافظة الجيزة.

وبموجب هذا القرار، سيتم نقل جميع العاملين بالديوان العام بمحافظة الجيزة الموجود حاليًا بشارع الهرم إلى المقر الجديد بمقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين، مما يسهم في تحسين الخدمات الإدارية وتيسير العمل الحكومي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة الفكرية والإدارية وتوفير عمل أكثر تكاملية للجهاز الحكومي، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات.

وأعلنت محافظة الجيزة عن توقف خدمة الخط الساخن 114 مؤقتًا، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والنقل لمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم توفير أرقام طوارئ بديلة لاستقبال بلاغات المواطنين خلال فترة التوقف، وهي:

125: الخط الساخن للطوارئ
121: الخط الساخن للكهرباء
123: الخط الساخن للإسعاف
129: الخط الساخن للغاز
 

أرقام الإبلاغ عن أي طوارئ أو شكاوى خلال فترة الصيانة والنقل

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى استخدام هذه الأرقام للإبلاغ عن أي طوارئ أو شكاوى خلال فترة الصيانة والنقل.

وأكدت المحافظة أنه سيتم إعادة تشغيل الخط الساخن 114 فور انتهاء أعمال النقل، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأكدت محافظة الجيزة حرصها على توفير قنوات اتصال بديلة للمواطنين خلال فترة الصيانة والنقل، مشيرين إلى أنهم يعملون على قدم وساق لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل شكل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ديوان عام محافظة الجيزة وزارة الشباب والرياضة ميدان سفنكس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة الجيزة مجلس الوزراء مبنى ديوان عام المحافظة

مواد متعلقة

"التعليم" تستعد للفصل الدراسي الثاني بتعليمات صارمة للمديريات.. متابعة ميدانية مكثفة للمدارس.. واعلان مواعيد التقييم المبدئي والنهائي للتلاميذ.. وحظر العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا

عودة الدراسة غدا، المديريات التعليمية تنهي استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

محافظ الجيزة يعلن افتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 265 مليون جنيه

محافظ الجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني

إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بأهمية العلاج الطبيعي بالجيزة

محافظة الجيزة تعلن عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء

ضبط 8 أطنان مواد غذائية و3000 لتر سولار و483 بطاقة تموينية بالجيزة

رئيس حي الدقي يتفقد المركز التكنولوجي ويتابع سير العمل بملف التصالح
ads

الأكثر قراءة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال أيام

مستشارو ترامب: سيطرة أمريكا على غزة فكرة خيالية اتضح للرئيس عدم إمكانية تطبيقها

نقل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين

شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

حالة الطقس غدا السبت، الأرصاد تحذر من شبورة مائية على هذه الطرق

حريق في مدرسة بالغربية قبل انطلاق الترم الثاني بالمدارس

رفضته مصر منذ ربع قرن وتوعده مبارك بالحرب، صاحب خطة الجنرالات يجدد طرحه بشأن سيناء

منوعات

المزيد

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 7/2/2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس القديمة في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

محمد سيد طنطاوي يكشف عن آية من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب

رئيس جامعة الأزهر يكشف الصورة البلاغية في قوله تعالى"مثل الذين حملوا التوراة"( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية