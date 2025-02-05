رئيس مدينة أوسيم الجديد يعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة مخالفات البناء

بعد ساعات من تولي محمود حسين مهام منصبه كرئيس لمجلس ومدينة أوسيم، أعلنت المدينة حالة التأهب القصوى لمواجهة مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ.

وشهدت الساعات الأولى من تولي محمود حسين مهام منصبه تحركًا سريعًا وحاسمًا لمواجهة مخالفات البناء، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في شارع حسين صقر المتفرع من شارع سليمان العربي بمنطقة المشابك ببشتيل.

وأكد رئيس مدينة أوسيم الجديد أن العمل لا يزال مستمرًا على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي مخالفات بناء جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وفي تصريحات خاصة، أكد رئيس مدينة أوسيم، أنه لن يتهاونوا في تطبيق القانون على المخالفين، وأنه عازم على التصدي بكل حزم لجميع أشكال مخالفات البناء.

كما أشاد بالدعم الكامل الذي يقدمه محافظ الجيزة ونائبه لهذه الجهود، مشيرا إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة على القضاء على هذه الظاهرة.

ودعا رئيس مدينة أوسيم جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات بناء يتم رصدها، مؤكدًا أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الحملة المكثفة في إطار جهود محافظة الجيزة لمكافحة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

حملات الإزالة لمخالفات البناء في الفترة الأخيرة

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الجيزة، قد نفذت العديد من حملات الإزالة لمخالفات البناء في الفترة الأخيرة، وتمكنت من إزالة العديد من المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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