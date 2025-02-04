الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

بعد ساعات من التعيين:

علي حامد يعتذر عن عدم رئاسة مدينة أوسيم، ومحافظ الجيزة يُصدر قرارًا بتعيين رئيس جديد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 اعتذر اللواء علي حامد عن عدم قبول منصب رئيس مدينة أوسيم بعد ساعات قليلة من إعلان تعيينه الذي صدر به قرار رسمي أمس الإثنين، وأعلن اللواء حامد مساء أمس عن اعتزاله العمل في مجال المحليات بشكل كامل.
 

وعلى الفور، أصدر محافظ الجيزة قرارًا جديدا بتعيين محمود حسين رئيسًا جديدًا لمدينة أوسيم.


لم يتم ذكر أسباب اعتذار اللواء علي حامد عن المنصب، ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة.

وتعتبر هذه التطورات مفاجئة وغير متوقعة، حيث كان من المنتظر أن يتولى اللواء علي حامد مهام منصبه الجديد كرئيس لمدينة أوسيم اليوم الثلاثاء.

وسيتولى محمود حسين مهام منصبه الجديد كرئيس لمدينة أوسيم في أقرب وقت، وسيكون مسؤولًا عن إدارة شؤون المدينة وتلبية احتياجات المواطنين.

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