الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظ الجيزة: 249 ألف مواطن يستفيدون من أنشطة التوعية المجتمعية لوحدة السكان

وحدة السكان
وحدة السكان

 أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الخاصة بوحدة السكان، لما لها من أهمية في التعامل ومعالجة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ولتنفيذ استراتيجية السكان وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
 

جهود وحدة سكان الجيزة خلال عام ٢٠٢٤ 

 تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على جهود وحدة سكان الجيزة خلال عام ٢٠٢٤، التي شهدت تنفيذ ٣٨٧٢ نشاطا استفاد منه ٢٤٩١٤٤ مواطنا، وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى توعية المواطنين.

 وأشار محافظ الجيزة أن المبادرات شملت " خلفيتك مسئوليتك.. احسبيها صح " والتي استفاد منها ٧٧ ألفا و٨٤٤ مواطنا من خلال تنفيذ ١١٥٠ ندوة توعوية تعالج التسرب من التعليم والزواج المبكر وعمالة الأطفال وارتفاع معدل المواليد إلى جانب تنظيم مبادرة " الجواز مش جهاز غسالة واحدة كفاية " والبالغ عدد المستفيدين منها ٣٣ ألفا و٩٦٧ مواطنا من خلال تنفيذ ٥٤٨ ندوة للتوعية عن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج.
 

بالإضافة إلى مبادرة " صحتنا في بيئتنا شارك في حمايتها " والتي استفاد منها ٣٢ ألفا من خلال تنفيذ ٥٨٧ ندوة ونشاطا عن كيفية الحفاظ على البيئة، وأضرار السلوكيات الخاطئة على الإنسان والحيوان والبيئة، ومبادرة " تحدث معه " والتي استفاد منها عدد ٢٨ ألفا و٨٤ مواطنا من خلال تنفيذ ٣٧٤ ندوة لإشراك الرجال والشباب المقبلين علي الزواج وتعزيز دورهم  ومبادرة " امسك قلمك واتعلم " والتي استفاد منها ١٢ ألفا و٥٨٢ مواطنا من خلال ٢٠٥ قافلات واستكتاب فوري ومبادرة " أسس التربية السليمة للنشء " والتي استفاد منها ١٨ ألفا و٨٧٥ مستفيدا من خلال ٢٨٢ ندوة لتعزيز الهوية والأخلاق الحميدة.
 

 وأثنى المحافظ  علي الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة.
 

ووجه محافظ الجيزة علي ضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتكثيف الندوات التوعوية خلال الفترة المقبلة لرفع الوعي لدى المواطنين.
 

جاء ذلك بمتابعة وإشراف من هند عبد الحليم نائب المحافظ وعبدالله عتيق مدير وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع منسقي وحدات السكان بالأحياء والمراكز والمدن

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