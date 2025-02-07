لعبة الكراسي الموسيقية بين فرق المقدمة بالدوري، بيراميدز يستعيد الصدارة على حساب سموحة، والأهلي يتراجع للوصافة، والزمالك يشعل الصراع بالفوز علي الإسماعيلي

تعيش مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز واحدة من أكثر فتراتها إثارة، حيث تتغير المراكز بين الكبار مع كل جولة، في مشهد أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية.

وقبل انطلاق مباريات اليوم الخميس كان النادي الأهلي في المركز الأول في جدول الترتيب ويأتي بيراميدز في الوصافة، بينما عقب خوض لقاءات اليوم تبدل الوضع حيث أصبح هذا الأمر مكررا كل جولة، بينما يأتي من خلفهم الزمالك ليشعل الصراع ويضيق الخناق علي الثنائي بصدارة الترتيب الذي أفتقدها خلال الجولات الماضية.

وليس الأمر مقتصر فقط علي تغير مراكز الأهلي وبيراميدز، بل تغيرات مراكز كل من المصري البورسعيدي وسيراميكا وحرس الحدود وبتروجيت وأغلب فرق الدوري عقب مبارايات اليوم.

ونستعرض معكم خلال السطورة القادمة جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل إنطلاق مبارايات اليوم الخميس وبعد إنتهاء اللقاءات.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم الخميس

1- بيراميدز 27 نقطة

2- الأهلي 26 نقطة

3- الزمالك 23 نقطة

4- المصري البورسعيدي 19 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

6- حرس الحدود 18 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- بتروجيت 17 نقطة

9- البنك الأهلي 17 نقطة

10- طلائع الجيش 16 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- إنبي 7 نقاط

17- الجونة 7 نقاط

18- مودرن سبورت 7 نقاط

مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري المصري

غزل المحلة 2-1 مودرن سبورت

سيراميكا 1-2 فاركو

الأهلى 2-1 بتروجت

حرس الحدود 1-0 إنبى

سموحة 0-1 بيراميدز

الزمالك 2-0 الإسماعيلى

طلائع الجيش 0-0 الجونة

الزمالك يفوز علي الإسماعيلي

وحقق نادي الزمالك فوزا صعبا على حساب نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 18.

وسجل الجزيري هدفا ثانيا للزمالك لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتلقى ناصر ماهر لاعب الزمالك بطاقة حمراء في الدقيقة 86.

وسجل دونجا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 98.

بيراميدز يفوز علي سموحة

وحقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل فريق بيراميدز هدف الفوز عن طريق علي جبر في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

وتلقى أحمد سامي مدرب سموحة بطاقة حمراء في الدقيقة 102.

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