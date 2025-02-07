بمشاركة بن شرقي وداري، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة غزل المحلة (صور)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ماسيل كولر، مرانه الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشارك أشرف بن شرقي وأشرف داري لاعبي الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم استعداد لمواجهة المحلة.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز .

وفاز النادي الأهلي أمس الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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