أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لموقعة بيراميدز

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز التى تنطلق فى الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات دوري نايل.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

فى حراسة المرمى: الهاني سليمان

في خط الدفاع: بركات حجاج. هشام حافظ. عبدالرحمن عامر. مصطفى ميدو

في خط الوسط: محمد متولي كناريا. عبد الكبير الوادي. شريف رضا

في خط الهجوم: صامويل امادي . محمد سالم. محمود صابر

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

يحل فريق بيراميدز ضيفا على سموحة في الرابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وسموحة

يدخل فريق بيراميدز المباراة من أجل الفوز لاستعادة صدارته قمة الدوري المصري، اما سموحة فيدخل اللقاء منتشيا بالفوز في المباراة الماضية على سيراميكا بهدف دون رد وهو ما يزيد المباراة قوة ورغبة في الفوز من كلا الفريقين لاسيما بعدما حقق بيراميدز الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة بالحولة الماضية.

ترتيب بيراميدز وسموحة بالدوري

سموحة يدخل المباراة محتلًا المركز الحادي عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة حصدهم من خوض 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 5

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدورى برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين لصالح الأهلي من خوض 11 مباراة حيث فاز في 7 وتعادل في 3 وخسر 1.

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