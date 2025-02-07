"التعليم" تستعد للفصل الدراسي الثاني بتعليمات صارمة للمديريات.. متابعة ميدانية مكثفة للمدارس.. واعلان مواعيد التقييم المبدئي والنهائي للتلاميذ.. وحظر العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من التعليمات والتوجيهات الصارمة للمديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، في خطوة جادة نحو تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وتهدف هذه التعليمات، التي تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأداء المتميز، إلى ضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وتضمنت أبرز التعليمات ما يلي:

متابعة ميدانية مكثفة من مديري المديريات والإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لضمان انتظام الدراسة.



جاهزية المدارس: الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة، والتأكد من سلامة المرافق، ونظافة المدارس من الداخل والخارج.



صيانة المعامل والورش: التأكد من صلاحيتها، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب.

التزام بالحضور والانصراف: متابعة التزام الطلاب والعاملين بالمواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان.

وصول الكتب المدرسية: التأكد من وصول الكتب إلى جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

تسجيل الغياب إلكترونيًا: وإخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى.

خطط المتابعات الميدانية: إعداد خطط للمتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني داخل المدارس.

جداول الإشراف اليومي: متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وتأمين الطلاب وسلامتهم.

تنفيذ خطة الأنشطة التربوية: متابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية والتعليمية في جميع المدارس.

الالتزام بالقرارات الوزارية: التأكيد على الالتزام بأحكام القرارات الوزارية الخاصة بالتحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وتنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي.



تفعيل دور وحدات التواصل والدعم: تفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية.



التواصل مع الإدارة العامة للأمن والإبلاغ عن أية مخالفات أخلاقية.



حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى.

غلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها.



غرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني.



مكافحة التنمر والعنف والتصدي لكافة الممارسات السلبية بين الطلاب والمعلمين.

حظر العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا.



عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بعد الرجوع للجهات المختصة بالوزارة.



متابعة تعليمات الأمن المستدامة والتواصل مع فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.



الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات.



تنمية شخصية الطلاب وتعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم.



تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.



الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين.



الاستعداد للمدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية، واستخدام السبورات والشاشات الذكية.



تحميل المناهج الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية.



عقد لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور لمناقشة مقترحاتهم والرد على استفساراتهم.



وشددت الوزارة على جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الواردة، مؤكدة على أنها لن تتهاون في محاسبة المقصرين.

تعليمات صارمة من وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب والمعلمين، لافتة إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى ضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتحقيق أعلى معايير الجودة.



وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مخالفات أو تقصير في أداء الواجب.



وتأتي هذه التعليمات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص متكافئة للتعليم. وتعتبر هذه التعليمات بمثابة خارطة طريق للمديريات التعليمية والمدارس، للعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بنجاح.

المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد للفصل الدراسي الثانى 2025

وبدأت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، حيث أكدت المديريات التعليمية على إجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس بالإضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية للطلاب، وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن الفصل الدراسى الثانى سوف يسير على غرار الترم الأول سواء ما يتعلق بأعمال التقييمات أو التركيز على حضور الطلاب وأيضا المتابعة المستمرة فى الميدان من جانب الإدارات التعليمية والمديريات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025



ويشمل الاختبار الشهري مارس 2025 ما يتم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول ( من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني) وحتى بداية الأسبوع الخامس وبالنسبة لشهر إبريل 2025 فيما يتم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر في الفصل الدراسي الثاني أما بشأن التقييمات الأسبوعية فيتم اجراءها أسبوعيا في الوقت المحدد.

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