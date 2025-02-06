محافظة الجيزة تعلن عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء

أعلنت محافظة الجيزة عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء، وذلك من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات على الأرقام التالية:

33465048

33465046



وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الأرقام تباعًا للتسهيل على المواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تسهيل التواصل مع المواطنين، وتلقي بلاغاتهم وشكواهم بشكل سريع وفعال، لافتة إلى أن الأرقام الجديدة ستساهم في سرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.



ودعت المحافظة جميع المواطنين إلى التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات في حالة وجود أي طارئ أو مخالفة، وذلك للمساهمة في الحفاظ على الأمن والنظام في المحافظة.



أهمية غرفة العمليات وإدارة الأزمات

وتُعد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة الجيزة، مركزًا هامًا لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، والتعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة، وتعمل الغرفة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتوفير خدمات الدعم والمساعدة للمواطنين في جميع الأوقات.

وتؤكد محافظة الجيزة على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على الأمن والنظام، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي طوارئ أو مخالفات، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المحافظة.

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