الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلن فريقي نادي مانشستر يونايتد وليستر سيتي، عن تشكيلهما  في المباراة التي تقام اليوم الجمعة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: باتريك دورجو، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستريونايتد وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد ليستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي

مواد متعلقة

بيراميدز يستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري من الأهلي وهذا موقف الزمالك

قيد عمر مرموش رسميا في قائمة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية في خط الدفاع

فودين يحصد جائزة لاعب شهر يناير في مانشستر سيتي
ads

الأكثر قراءة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال أيام

مستشارو ترامب: سيطرة أمريكا على غزة فكرة خيالية اتضح للرئيس عدم إمكانية تطبيقها

نقل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين

شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

حالة الطقس غدا السبت، الأرصاد تحذر من شبورة مائية على هذه الطرق

حريق في مدرسة بالغربية قبل انطلاق الترم الثاني بالمدارس

رفضته مصر منذ ربع قرن وتوعده مبارك بالحرب، صاحب خطة الجنرالات يجدد طرحه بشأن سيناء

منوعات

المزيد

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 7/2/2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس القديمة في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

محمد سيد طنطاوي يكشف عن آية من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب

رئيس جامعة الأزهر يكشف الصورة البلاغية في قوله تعالى"مثل الذين حملوا التوراة"( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية