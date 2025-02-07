كأس الاتحاد الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

أعلن فريقي نادي مانشستر يونايتد وليستر سيتي، عن تشكيلهما في المباراة التي تقام اليوم الجمعة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: باتريك دورجو، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستريونايتد وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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