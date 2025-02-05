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رياضة

فودين يحصد جائزة لاعب شهر يناير في مانشستر سيتي

فيل فودين لاعب مانشستر
فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

حصد فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في ناديه خلال شهر يناير الماضي، بعدما تألق وقاد فريقه للتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي عقب انتصار كبير (8-0) على سالفورد سيتي، كما عبر نحو ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالفوز على كلوب بروج 3 / 1.

وساهم فيل فودين بـ8 أهداف مع سيتي خلال 7 مباريات رسمية في الدوري والكأس وأبطال أوروبا، بواقع التسجيل في 6 مناسبات والصناعة مرتين فقط.

وتنافس فودين مع إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين على جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي.

وكشف موقف مانشستر سيتي الرسمي أن فودين تفوق بسهولة على هالاند ودي بروين بعد أن استحوذ على النسبة الأكبر من أصوات المشجعين.

يذكر أن مانشستر سيتي افتتح مبارايته في شهر فبراير الحالي بهزيمة ثقيلة ضد أرسنال (5-1) في مباراة أقيمت على ملعب الإمارا، ضمن الدوري الإنجليزي.

 

رغم رحيله إلى مانشستر سيتي، عمر مرموش يفوز بآخر جائزة مع فرانكفورت 

من ناحية أخرى، فاز عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني بجائزة لاعب الشهر يناير مع آينتراخت فرانكفورت، رغم رحيله عن الفريق. 

عمر مرموش 

مرموش انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولكنه ترك بصمة كبيرة مع آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يفوز بها مرموش بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع فرانكفورت والأخيرة بعد رحيله للسيتي.

هذا الإنجاز يؤكد تألقه مع الفريق الألماني، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 11 آخرين في 23 مباراة خلال الموسم الحالي.

يذكر أن مرموش لعب مع مانشستر سيتي مباراتين بعد انتقاله لفريق بيب جوارديولا أمام تشيلسي وارسنال ولكنه لم يسجل أو يصنع حتى الآن.

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