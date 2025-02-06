مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية في خط الدفاع

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن إصابة ليساندرو مارتينيز، مدافعه الأرجنتيني، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ضربة قوية لدفاع مانشستر يونايتد

وتعرض مارتينيز للإصابة خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

ويخضع مارتينيز حاليًا لتقييم الإصابة لتحديد العلاج والجدول الزمني لعملية التأهيل. يُعتبر هذا الإصابة ضربة قاسية لمانشستر يونايتد، خاصة في هذه الفترة الحساسة من الموسم.

الجدير بالذكر أن مارتينيز كان قد لعب 32 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع آخرين في الدوري الإنجليزي.

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