ألمانيا: غزة للفلسطينيين والتهجير مرفوض

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن غزة أصبحت خرابًا، وحجم الدمار صادم، مضيفة: " أننا جميعًا متفقون على أنه يجب إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن. إن المنازل والمستشفيات والمدارس، أو إزالة الذخائر والقنابل غير المنفجرة، سوف تتطلب التزاما دوليا هائلًا. ونحن الأوروبيون على استعداد لتقديم إسهامنا بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".



وأشارت إلى أن "السكان المدنيين في غزة، والعديد من العائلات التي تعود حالياً إلى أنقاض منازلها، يحتاجون إلى مساعدتنا من أجل مستقبل على أرضهم – في أمن وكرامة وتعايش سلمي مع إسرائيل. إنهم يحتاجون أيضًا إلى منظور سياسي حقيقي. ونحن متفقون على أن إرهابيي حماس لا ينبغي أن يلعبوا أي دور في غزة في المستقبل. وهذه مسألة تتعلق بأمن إسرائيل بقدر ما تتعلق بأمن المنطقة.



وفي الوقت نفسه، من الواضح أن غزة ــ مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية ــ ملك الفلسطينيين وهم يشكلون نقطة الانطلاق لدولة فلسطين المستقبلية."



وأكدت " إن تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من غزة لن يكون أمراً غير مقبول فحسب، بل إنه يتعارض مع القانون الدولي أيضاً. وهذا من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى معاناة جديدة وكراهية جديدة. ولهذا السبب، فإننا في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أوضحنا منذ البداية أنه لا يجوز تهجير السكان المدنيين من غزة، وأنه لا يجوز احتلال غزة بشكل دائم أو إعادة استيطانها. لا ينبغي أن يكون هناك أي حل يمُر فوق رؤوس الفلسطينيين. ويظل حل الدولتين القائم على التفاوض هو الحل الوحيد الذي يُمكِّن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في سلام وأمن وكرامة. وهذا هو أيضاً الموقف الواضح للدول العربية في المنطقة.



وأنا أفكر اليوم أيضًا بالرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس. يجب الآن توجيه كافة الجهود نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا فإن حياة الرهائن ستكون على المحك، بما في ذلك المواطنين الألمان. ينبغي ألا تضيع فرصة تحريرهم".

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