القمة العربية الإسلامية، رئيس موريتانيا: إسرائيل مستمرة في الانتهاكات وسط صمت دولي

قال رئيس موريتانيا محمد ولد الغزاوني خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، اليوم الاثنين: إن إسرائيل مستمرة في الانتهاكات وسط صمت دولي.

وقال رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، إنه يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولته.



انطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

و قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، في كلمته إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان ورفض انتهاك سيادته ورفض الهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.