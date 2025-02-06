الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

حركة فتح: مقترح ترامب سيفشل عاجلا أم آجلا ولن نتنازل عن ذرة تراب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية، والذي يعبر عن موقف كافة القوى الفلسطينية، يؤكد أن محاولات التهجير ستفشل.

 

تجاوز الولايات المتحدة الخطوط الحمراء 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتجاوز الخطوط الحمراء بطرحها مشاريع تهدف إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية وأمريكية على أراضي غزة بعد تهجير سكانها، كما شدد على أن المقترح الذي سبق أن طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكوم عليه بالفشل، عاجلًا أم آجلًا.

 

موقف الرئاسة الفلسطينية من مخطط ترامب 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئاسة الفلسطينية لن تتنازل عن شبرٍ واحدٍ من الأراضي الفلسطينية، التي رُويت بدماء الشهداء، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بمنح أرضه للاحتلال الإسرائيلي لإقامة مشاريعه الاستيطانية.

 

رفض مخططات التهجير

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في رفض مخططات التهجير، مما يعزز الموقف العربي في مواجهة الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كثّف اتصالاته مع الدول الداعمة لفلسطين والمجتمع الدولي، للتصدي لتصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح النمورة أن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة لإشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفًا أن الأولى بالرئيس الأمريكي التركيز على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية.

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حركة فتح الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة ترامب الرئيس الأمريكى فلسطين تهجير الفلسطينيين إسرائيل

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