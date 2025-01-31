الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

النني يقود الجزيرة أمام بني ياس في الدوري الإماراتي

النني
النني

يستضيف فريق الجزيرة الإماراتي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد الننى على ملعبه منافسه بني ياس ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإماراتي.

ويقود محمد النني المحترف في صفوف الجزيرة، تشكيل فريقه أمام بني ياس في المباراة المقرر أن تجمع بينهما بعد قليل. 

تشكيل الجزيرة أمام بني ياس 

الجزيرة ضد بني ياس


كان فريق الجزيرة قد خسر أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد آل راشد بالجولة الماضية.

ويحتاج الجزيرة للفوز على  بنى ياس فى المباراة التى تنطلق اليوم فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة من أجل إحياء آماله في التقدم بجدول الترتيب والمزاحمة على الصدارة في النصف الثاني من الموسم.

ويحل فريق الجزيرة في المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث وخسارة 5 مباريات، فيما يحتل بنى ياس المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.

كانت قرعة نصف نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات والتي أجريت باستاد هزاع بن زايد بالعين قد أسفرت عن مواجهات نارية.

ويواجه فريق الجزيرة الإماراتي بقيادة الدولى المصري محمد النني نظيره الشارقة، فيما يصطدم حامل اللقب الوصل بنظيره شباب الأهلي.

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