الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

بمشاركة النني، بني ياس يفوز على الجزيرة بهدف في الدوري الإماراتي

الجزيرة الإماراتي،فيتو
الجزيرة الإماراتي،فيتو

خسر فريق الجزيرة الإماراتي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد الننى على ملعبه بهدف نظيف، من منافسه بني ياس، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإماراتي.

وسجل لازار ماركوفيتش هدف الفوز لصالح فريق بني ياس في الدقيقة 12 من عمر الشوط الاول واللقاء. 

وتواجد محمد النني المحترف في صفوف الجزيرة، في تشكيل فريقه أمام بني ياس.

تشكيل الجزيرة أمام بني ياس 

ويبتلك النتيجة يحتل فريق الجزيرة في المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث وخسارة 6 مباريات، فيما يحتل بنى ياس المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.

كان فريق الجزيرة قد خسر أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد آل راشد بالجولة الماضية.

 

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