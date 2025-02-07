الجمعة 07 فبراير 2025
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محافظات

رفع كفاءة مقر إقامة مرضى أورام الوادي بالقاهرة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

 أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنّه يجري حاليًا أعمال رفع الكفاءة لعدد (٢) وحدة سكنية مملوكة للمحافظة بالقصر العيني بالقاهرة، بعد الموافقة على إجراءات نقل أصولها لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي؛ لتخصيصها كمقر إقامة ومبيت لصالح مرضى الأورام أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفيات المخصصة لذلك بالقاهرة؛ تخفيفًا عن أهالي المحافظة وحرصًا على توفير مقر إقامة لائق لهم.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والصيانة الجارية تحت إشراف وحدة التطوير الحضري بالمحافظة خلال فترة قريبة؛ تمهيدًا للفرش والتأثيث، وتوفير كافة سبل الراحة واحتياجات النزلاء؛ لسرعة استغلالها والاستفادة منها تيسيرًا على المرضى.

 

ونوهت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، على ضرورة قيام المرضى المترددين على مستشفيات القاهرة ويحتاجون إلى محل إقامة التسجيل في مؤسسة التكافل الاجتماعي. التواصل على الرقم التالي: (٠١٢٢٩٣٥١٣٧٧).

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