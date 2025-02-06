الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تجهيز قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة

دعم فلسطين، ڤيتو
دعم فلسطين، ڤيتو

 وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الجهود والعمل الجاد والدؤوب؛ استعدادًا لانطلاق أسطول قوافل المساعدات الذي تعتزم المحافظة توجيهه لدعم ومساندة أهالي فلسطين الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية باستمرار  تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، واستكمالًا لدور مصر المحوري والبارز وما قدمته للقضية الفلسطينية حتى وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، لأعمال تجهيزات قوافل المساعدات الغذائية بمجمع تمور المحافظة والمتجهة للأشقاء الفلسطينيين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

 

وأكّد المحافظ على تضافر الجهود لتقديم كافّة أوجه الدعم والمساندة، داعيًا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والاستقرار للأشقاء الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المساعدات للشعب الفلسطيني المساعدات الغذائية الوادى الجديد قضية الفلسطينية قطاع غزة لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

منوعات

المزيد

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها وكيفية إحيائها، كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان 2025

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية