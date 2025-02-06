محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تجهيز قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الجهود والعمل الجاد والدؤوب؛ استعدادًا لانطلاق أسطول قوافل المساعدات الذي تعتزم المحافظة توجيهه لدعم ومساندة أهالي فلسطين الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية باستمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، واستكمالًا لدور مصر المحوري والبارز وما قدمته للقضية الفلسطينية حتى وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، لأعمال تجهيزات قوافل المساعدات الغذائية بمجمع تمور المحافظة والمتجهة للأشقاء الفلسطينيين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

وأكّد المحافظ على تضافر الجهود لتقديم كافّة أوجه الدعم والمساندة، داعيًا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والاستقرار للأشقاء الفلسطينيين.

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