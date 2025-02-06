محافظ الوادي الجديد يتفقد سوق "تحيا مصر" و"معرض المنتجات البيئية" بالداخلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، معرض المنتجات البيئية واليدوية التابع للوحدة المحلية؛ والذي يهدف لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والتوسع في تسويق منتجاتهم، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

أشاد المحافظ بتنوع وجودة المنتجات المعروضة، موجهًا بمشاركة صانعيها في المعارض والأسواق الخارجية، مؤكدًا قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

كما تفقد الزملوط سوق "تحيا مصر " الكائن بحي الجناين بمدينة موط، موجهًا بإعداد دراسة لاستغلال السوق بالشكل الأمثل وتعظيم الاستفادة منه.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الموقف الإنشائي لمركز التأهيل بالداخلة

هذا وقد تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الداخلة، الموقف التنفيذي لمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة المخطط إنشاؤه على غرار مركز الدكتور حسن حلمي، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير خدمة طبية متميزة ومتكاملة لذوي الهمم.

حيثُ أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء بنسبة 80 ٪ من أعمال التشطيبات الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والإسراع بنسب التنفيذ لدخول المركز الخدمة في أقرب وقت ممكن، ومن المخطط أن يُقام المركز على مساحة 600 متر مسطح، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل (عيادات علاج طبيعي وتأهيل حركي - عيادات تخصصات خارجية - صالة جيم - ساونا - قاعة مؤتمرات).

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