إزالة 8 مزارع سمكية مخالفة بالإسماعيلية (صور)

تمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، من إزالة عدد من المزارع السمكية المخالفة، خلال حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.

تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على حرم محور 30 يونيو بعرض 150 مترا على جانبي الطريق.

جانب من الحملة، فيتو

الحالات التي تم إزالتها

وأسفرت الحملة عن إزالة 8 مزارع سمكية غير عاملة، على مساحة 129 فدانا، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات أخرى تم رصدها أثناء الحملة.

جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء والتعديات.

جانب من الحملة، فيتو

وعلى صعيد آخر كان عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق اجتماعًا موسعًا لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة سير العمل في كافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية وتحديد أوجه معوقات العمل.



ضرورة المواظبة على عقد الاجتماعات

وخلال الاجتماع، أكد أكرم على ضرورة انعقاد اجتماع شهري لمتابعة مجهودات كافة المديريات خلال الشهر الماضي والخطة المستهدفة للمديرية خلال الشهر الحالي مع ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين المديريات هذا إلى جانب تحديد معوقات العمل؛ لبحث وتذليلها وإزالة أسبابها.

التوسع في إقامة منافذ البيع

وأشار أكرم إلى ضرورة التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ووفق ضوابط منظمة لذلك مع ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية المشكلة من مديريات التموين والصحة والطب البيطري؛ للتأكد من تنفيذ نسبة التخفيض بالسلع للمواطنين وتقديم منتج غذائي ذو جودة عالية، مشددًا على تطبيق الدليل الاسترشادي الموحد على كافة المحال التجارية والمنافذ الغذائية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.



ونوه محافظ الإسماعيلية، إلى أنه جاري التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين هذا إلى جانب التوسع في إقامة الأسواق المتنقلة لليوم الواحد في القرى النائية والعزب والتوابع؛ للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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